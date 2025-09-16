Uçtu uçtu Tuğba Danışmaz uçtu: Helal olsun sana

Yayınlanma:
Dünya Atletizm Şampiyonası üç adım atlama elemelerinde Tuğba Danışmaz, 14.00'lık derecesiyle finale yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dördüncü gün müsabakaları sona ererken milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale yükseldi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun dördüncü gününde, erkeklerde; yüksek atlama, çekiç atma ve 110 metre engelli finalleri ile kadınlarda 1500 metre finali olmak üzere 4 disiplinde madalya heyecanı yaşandı.

Kadınlar 1500 metre finalinde Kenyalı atlet Faith Kipyegon, üst üste 4. dünya şampiyonluğunu kazandı. Üç kez Olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Kipyegon, 3.52.15'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken Kenyalı Dorcus Ewoi 3.54.92'lik kişisel en iyi derecesiyle gümüş, Avustralyalı Jess Hull ise, 3.55.16'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlama finalinde, Yeni Zelandalı atlet Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın, Güney Koreli Sanghyeok Woo, 2.34'lük derecesiyle gümüş, Çekyalı Jan Stefela ise 2.31'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler çekiç atma finalinde, Kanadalı Ethan Katzberg 84.70'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Alman Merlin Hummel, 82.77'lik kişisel en iyi derecesiyle gümüş, Macar atlet Bence Halasz ise, 82.69'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler 110 metre engelli finalinde, ABD'li atlet Cordell Tinch 12.99'luk derecesiyle altın madalya kazanırken, ABD'li atleti, Jamaika'ya gümüş ve bronz madalya kazandıran Orlando Bennett (13.08 kişisel en iyi derece) ve Tyler Mason (13.12, kişisel en iyi derece) takip etti.

TUĞBA DANIŞMAZ'IN BAŞARISI

Üç adım atlama elemelerinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, 14 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Danışmaz, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 14.55'de final mücadelesine çıkacak.

YARIN 2 MİLLİ ATLET PİSTTE

Organizasyonun 5. gününde, milli atletlerden Can Özüpek erkekler üç adım elemelerinde, Berke Akçam ise 400 metre engelli yarı finalinde mücadele edecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye organizasyona, 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.

