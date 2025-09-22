TYF Anadolu Yelken Ligi bitti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu Yelken Ligi’nin 4’üncü ve son ayağı 18-21 Eylül tarihleri arasında, 9 kulüpten 57 sporcunun katılımıyla sona erdi. TYF’nin yelken sporunu ülke geneline yaymak amacıyla başlattığı Anadolu Yelken Ligi’nin ödül törenine, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Albay Deniz Kasten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Akbaş, TYF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Sabah ile Serdar Özkaleli, Parayelken Sınıf Komitesi Başkanı Utku Ener, Mersin Yelken İl Temsilcisi Malik Durmuş, Mersin Rota Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Uslukul, kulüp temsilcileri, sporcular ve yelkenseverler katılım gösterdi.

Kıyasıya yarışan sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden aldı. 4 kategoride gerçekleşen yarışın Optimist Genel Kategorisi’nde birinci Şefik Azad Atay, ikinci Beliz Abak, üçüncü Sural Sur, dördüncü İpek Demir ve beşinci Atahan Şahin oldu. Optimist Kızlar Kategorisi’nde birinci Beliz Abak, ikinci İpek Demir ve üçüncü Bade Janset Ölçen oldu. Optimist Junior Genel Kategorisi’nde birinci Altay Coşkun, ikinci Ali Uras Köknar, üçüncü Kuzey Metehan Özer, dördüncü Osman Yiğit Gülmez ve beşinci Defne Hira Balta oldu. Optimist Junior Kızlar Kategorisi’nde ise birinci Defne Hira Balta, ikinci Kumsal Aynaz ve üçüncü Vera Özkan oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, “Yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası organizasyon gerçekleştiriyoruz. Su sporları dalında da birçok organizasyonu artık yapmaya başladık. Babil Su Sporları Merkezi’ni kurduk ki daha fazla su sporları içerisinde olalım. Çünkü Mersin bir spor kenti ama aynı zamanda Mersin bir deniz kenti. Çok uzun bir sahilimiz var ve bu sahili daha etkili bir şekilde kullanarak sportif faaliyetleri arttırma gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Bu kapsamda yapılan turnuvada dereceye giren bütün sporcuları tebrik eden Gökayaz, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek gelecek yıl yeniden görüşme temennisinde bulundu.