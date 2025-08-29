Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Yayınlanma:
İspanya Milli Futbol Takımı'nda Bulgaristan ve Türkiye maçlarının kadrosu açıklandı.

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'na iki deplasman maçıyla başlayacak İspanya Milli Takımı'nda 26 futbolcudan oluşan aday kadroyu belirledi.

İspanya grupta 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan, 7 Eylül'de Konya'da Türkiye ile karşılaşacak.

Teknik direktör Luis de la Fuente, Carvajal ve Rodrigo'yu tekrardan kadroya çağırırken, Real Madrid'in 20 yaşındaki defans oyuncusu Dean Huijsen ve Como'da oynayan 19 yaşındaki forvet Jesus Rodriguez kadroya dahil edilen sürpriz isimler oldu.

İspanyol basını, UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz'de kaybeden İspanya'nın penaltısını kaçıran kaptan Alvaro Morata'nın kadroda olup olmayacağını hafta içinde tartışsa da tecrübeli İspanyol forvet yine takımdaki yerini aldı.

İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan futbolcular şunlar:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta saha: Rodrigo Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Alvaro Morata (Como), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Jesus Rodriguez (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

