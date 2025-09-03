Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi

Edirnespor ile Somaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle mücadeleye devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

Mali sıkıntı yaşayan Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki müsabakaya 9 futbolcuyla çıktı. Ev sahibi takımdan bir futbolcu, 3. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.

Somaspor'un 6. dakikada 1-0 öne geçtiği maçta Edirnespor'dan 2 futbolcu daha sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.

Hakem Hakan Ülker, sakatlanan 3 oyuncusunun devam etmemesi ve Edirnespor'un sahada 6 kişi kalmasından dolayı maçı tatil etti.

"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek sezon kupaya katılabilmek ve para cezasına çarptırılmamak için bugün sahaya çıktıklarını söyledi.

Kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirten Pakarda, "Elimizde 9 oyuncumuz olduğu için biz bu maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz 2. Lig temsilcisi Somaspor ile kora kor mücadele etme şansımız yok. Bu süreç bugün bu şekilde atlatıldı." dedi.

Pakarda, kulübün transfer tahtası kapalı olduğu için anlaştıkları 20 oyuncuyu sahaya süremediklerini ifade etti.

Takımın toparlanması için çalıştıklarını aktaran Pakarda, "Transferimizi açmış ve tam kadro çıkmış olsak çok keyifli bir maç olacaktı. Transferi açamadığımız için maalesef bugünkü süreci yaşamış olduk. Maça gelip, 6. dakikada ayrılan taraftarlarımızdan olarak özür diliyoruz." diye konuştu.

Pakarda, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 3 milyon liralık bir ödemeye ihtiyaç duyduklarını, verilecek desteklerle transferleri takıma katıp 3. Lig'in ilk haftasına tam kadro başlamak istediklerini dile getirdi.

Antrenör Ümit Tütüncü ise kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu, transferlerin takıma katılmasıyla iyi noktalara geleceğini ifade etti.