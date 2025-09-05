Türkiye İsveç karşısında: Hedef çeyrek final

Türkiye İsveç karşısında: Hedef çeyrek final
Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak. Türkiye, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda yarın saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

