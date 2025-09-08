Türkiye İspanya maçında sakatlanmıştı: 6 hafta yok

Athletic Bilbao forması giyen İspanyol futbolcu Nico Williams ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

6 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Marca'nın haberine göre; Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Konya'da oynanan maçta sakatlanan Williams, yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 64 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 64 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Orkun Körkçü), Yunus Akgün (Dk. 46 Oğuz Aydın), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi (Dk. 73 Rodri), Merino, Pedri (Dk. 68 De Frutos), Yamal (Dk. 73 Morata), Nico Williams (Dk. 43 Ferran Torres), Oyarzabal (Dk. 68 Fermin Lopez)

Goller: Dk. 6 ve 62 Pedri, Dk. 22, 45+1 ve 58 Merino, Dk. 53 (Ferran Torres) (İspanya)