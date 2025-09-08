Türkiye İspanya maçında sakatlanmıştı: 6 hafta yok

Türkiye İspanya maçında sakatlanmıştı: 6 hafta yok
Yayınlanma:
Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan ve maça devam edemeyen Nico Williams'ın son durumu belli oldu.

Athletic Bilbao forması giyen İspanyol futbolcu Nico Williams ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

6 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Marca'nın haberine göre; Türkiye - İspanya mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Konya'da oynanan maçta sakatlanan Williams, yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 64 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 64 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Orkun Körkçü), Yunus Akgün (Dk. 46 Oğuz Aydın), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi (Dk. 73 Rodri), Merino, Pedri (Dk. 68 De Frutos), Yamal (Dk. 73 Morata), Nico Williams (Dk. 43 Ferran Torres), Oyarzabal (Dk. 68 Fermin Lopez)

Goller: Dk. 6 ve 62 Pedri, Dk. 22, 45+1 ve 58 Merino, Dk. 53 (Ferran Torres) (İspanya)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Sadettin Saran Conceiçao'dan vazgeçti: Yeni hoca kararını verdi
Sadettin Saran Conceiçao'dan vazgeçti: Yeni hoca kararını verdi
Wissam Ben Yedder Sakaryaspor'da
Wissam Ben Yedder Sakaryaspor'da
Ergin Ataman'dan tepki: Tamamen saçmalık
Ergin Ataman'dan tepki: Tamamen saçmalık