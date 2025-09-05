Türkiye İspanya maçı neden Konya'da oynanacak?

Türkiye İspanya maçı neden Konya'da oynanacak?
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı, Konya'da 9. randevusuna İspanya karşısında çıkacak. Ay Yıldızlıların Konya'da elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda, İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, burada oynadığı 8 maçtan sadece 2'sini kaybetti.

Ay-yıldızlılar, 2014'te açılışı yapılan 42 bin kişi kapasiteli statta bugüne kadar 1'i özel 8 maça çıktı.

A Milliler, bu karşılaşmalarda rakiplerinin filelerine 15 gol bırakırken, kalesinde 7 gol gördü.

Milli heyecanın en fazla yaşandığı statlardan biri olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, son 10 yılda ay-yıldızlıların zaferlerine ev sahipliği yaptı.

Teknik heyet ve futbolcuların da favori stadı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ilk sınavına 3 Eylül 2015'te çıkan milliler, Letonya ile 1-1 berabere kaldı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 6 Eylül 2015'te 3-0'lık Hollanda galibiyeti ise unutulmaz maçlar arasına girdi.

Öte yandan 13 Ekim 2015'te Selçuk İnan'ın frikikten attığı golle alınan 1-0'lık İzlanda galibiyeti, millileri 2016 Avrupa Şampiyonası'na direkt olarak katılmasını sağladı.

Ayrıca 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde, dünya şampiyonu olan ve favori gösterilen Fransa, bu statta ay-yıldızlılara 2-0 yenildi.

2024 vizesi Konya'dan alındı

A Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini de yine bu statta 15 Ekim 2023'te Letonya'yı 4-0 yenerek aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve İtalya ile 29 Mart 2022'de oynanan özel maçtaki 3-2'lik mağlubiyet, bu stattaki yenilgiler oldu.

Ay-yıldızlılar, Konya'da bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı performansı, 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçta da sergileyip, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.

Milli takıma 2015'ten itibaren düzenli olarak ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, coğrafi avantajının getirdiği ulaşılabilirliğinin yanı sıra, taraftarın coşkusuyla da teknik heyet ve futbolcular tarafından da sıkça dile getiriliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

