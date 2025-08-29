Türkiye 3. oldu: A ligine yükseldi

Karşılaşmaya iyi başlayan İsviçre, Srdanovic'in etkili olduğu ilk bölümde Clavel'in de katkısıyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Peş peşe basketlerle arayı açan İsviçre, ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, skoru 20-20'de eşitledi. Esma Tanrıverdi'nin yanı sıra Ayşegül Uzel, Naz Secerlioğlu, Zeynep Gülsen Şencan ve Azra Tura'nın basketleriyle Türkiye skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 30-26 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında üstünlüğünü sürdüren Türkiye, periyodun sonlarında savunmada yaptığı üst üste hatalarla avantajını kaybetti. Bitime 3 dakika kala 6-0'lık seri yaparak farkı tek sayıya indirmeyi başaran (37-36) ay-yıldızlı ekip, Esma Tanrıverdi'nin son andaki üç sayılık basketiyle periyodu 42-36 önde bitirdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, üst üste sayılarla farkı açmayı başardı. Nehir Odabaşı'nın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere getiren (53-42) ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 54-46 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

''HEDEFİMİZİ TAMAMLADIK''

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Naz Secerlioğlu, A Ligi'ne çıkma hedefini tamamladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Secerlioğlu, "Çok mutluyuz. Öncelikli hedefimiz şampiyon olup A Ligi'ne çıkmaktı. Takım olarak asla düşmedik, yıkılmadık. Maça da tam konsantrasyonla çıktık. Bu takımı A Ligi'ne çıkartacağımızı biliyorduk. Her zaman ona yönelik çalıştık. Burada 50 gün herkes mükemmel efor sarf etti. Sakatlar verdik, Ayşe Melek Demirer ve Ayşegül Üzel'e armağan ediyoruz bu maçı, onlar için savaştık. A Ligi'ne çıktık ve hedefimizi tamamladık. Takımıma çok güveniyordum. Çok büyük azimle çalıştık, birbirimize çok güvendik ve burada aile olduk. Bu takıma kaptan olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

19 sayıyla tamamladığı karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Esma Tanrıverdi ise "Çok mutluyum. İlk defa bu formayı giyiyorum. Hedefimiz şampiyon olup A ligine çıkmaktı, şampiyon olamadık ama yine de A ligine çıktık. Çok mutluyuz, hepimizle gurur duyuyorum. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.