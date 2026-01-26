TRT'ye sert tepki: "Galatasaray da kusura bakmasın" diyerek açıkladı

TRT'ye sert tepki: "Galatasaray da kusura bakmasın" diyerek açıkladı
Yayınlanma:
İstanbul BBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, TRT'nin maçlarını hiç yayınlamadığını belirterek, "Bu arada Galatasaray da kusura bakmasın maçları yine TVF Voleybol TV'de" açıklamasını yaptı.

SMS Efeler Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden maçlarını yayınlamayan TRT'ye tepki geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, "Ligde tek maçı televizyonda yayınlanmayan biziz" ifadesini kullandı.
Yazılı bir açıklama yapan Aslanoğlu, Galatasaray'dan da kusura bakmamasını istedi.

"TRT MAÇIMIZI YİNE YAYINLAMAYACAK"

Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün İBBSK Spor Kulübü olarak Efeler Ligi’nde 16. hafta maçına çıkacağız. Kupada Halkbank’ı yendiğimiz karşılaşma dahil 17 maç.
Vergilerini bizim de verdiğimiz, takımda oynayan genç milli oyuncularımızın da verdiği TRT’de yine maçımız yayınlanmayacak. Bu arada Galatasaray da kusura bakmasın, kupada kurada ellerimle onları çektiğim için maçları yine TVF Voleybol TV’de.
Ligde tek maçı televizyonda yayınlanmayan yine biziz. Olsun ne olursa olsun milli takımlarımıza ve Türk sporuna hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Bu kulüp İstanbul halkının, biz emanetçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

