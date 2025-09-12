Tilbe Şenyürek: Mendez müthiş

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek 8 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Tilbe Şenyürek; Fenerbahçe'nin yeni hocası Mendez'i, Avrupa Şampiyonası MVP'si ve takım arkadaşı Messeman'ı, NBA hayallerini ve saha dışındaki Tilbe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon biterken Fenerbahçe'nin başına geçerek ayağının tozuyla lig şampiyonluğu yaşayan, İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez'i ve geliş sürecini değerlendiren Tilbe, “Yani hocayı çok fazla tanıma fırsatımız olmadı. Çünkü Euroleague'de maalesef hiç beklemediğimiz mağlubiyet yaşadık. Hiçbir sezon maç kaybetmeyip tek maçı kaybedip yarı finalde dönmek bizim için çok yıpratıcıydı. Ligi nasıl kazanacağız diye düşünüyorduk ama hocanın gelişi hem bireysel olarak hem de bütün takımı inanılmaz bir şekilde etkiledi. Müthiş bir enerjiyle geldi. İlk günden zaten 2 antrenman yapma fırsatımız oldu.

10 GÜNDE SEZON BİTTİ

3 maç oynadık ve 10 gün içinde sezon bitti. O yüzden çok fazla tanıma fırsatım olmadı ama 10 gün içindeki Miguel hocayı değerlendirmem gerekirse bence sadece basketbola, işine ve 'kimden ne alabilirime' odaklı. Hepimizi tanıyan birisi. Geldiğinde bireysel konuşmaları oldu hepimizle. 'Kimden neyi alabilirim, kim benim için neyi yapabilir?' Bunu bilerek bence hepimizi oynattı" şeklinde konuştu.

'MENDEZ, MÜTHİŞ BİR ANTRENÖR'

Mendez'in gelişiyle birlikte maçlarda aldığı sürelerin arttığını belirten Tilbe, “Ben de final serisinde tüm sezonda almadığım süreleri aldım. Ben ve Olcay çok fazla süre almıyorduk, hoca gelene kadar. Çok fazla şans verip ve güvendiğini hissettirdi. Benim için çok değerliydi. O yüzden çok heyecanlıyım, yeni sezona onunla başlayacağım için. Çünkü kendisi de final oynama başarısını gösterdi EuroBasket'te. Zaten çok değerli bir koç. Kariyeri de hani Ekaterinburg'la, İspanya Milli Takımı'yla başarılar almış veya final oynamış, müthiş bir antrenör. O yüzden onun gibi bir antrenörle çalışacak olmam çok değerli.

Tilbe Şenyürek Mendez'den övgü dolu sözlerle bahsetti

EuroBasket'te de biliyorsunuz bütün takımlar aynı otelde kalıyoruz. Kendisiyle birebir 3 defa 4 defa denk geldiğimiz ayaküstü ya da oturduğumuz, konuştuğumuz anlar oldu. 'Tilbe, orası çok iyi geçiyor. Seni çok iyi görüyorum. Kulüpte de tatilini yap ve kulübe aynı motivasyonla bana geri gel, kulübe geri gel' dedi. Benim için çok değerli bir antrenörün, gün sonunda sizi oynatmayabilir. Şartlar, her maç oynayamazsınız. Herkesin maçı farklıdır, tutacağı oyuncu farklıdır.

O gün sizin gününüz değildir. Şutlarınız girmiyordur ama antrenörün bunu bildiğini hissediyorsanız zaten neden oynamadığınızı sorgulamazsınız. Antrenörünüzün niyetini, size yaklaşım tarzını ya da sizi nerede kullanacağını size söylüyorsa oynamanızı düşündüğü zaman oynatmadığı maçta neden oynatmadığını size dile getiriyorsa oyuncu motivasyonuna devam eder. 'Tamam koç' der. 'Ben bu maç anladım, diğer maça hazırlanacağım' koç 10 gün içinde bana bunu hissettirdi ve ben final serisinde takıma elimden gelenin en iyisini yaparak güzel bir enerji ile oynadım. O yüzden bu küçük konuşmalarımız 10 gün içinde tanıdığım, verdiği fırsatta beni çok heyecanlandırıyor, yeni sezon için. Çünkü biliyorum beni nerede kullanabilir, benden ne istiyor, benden ne bekliyor" dedi.

'BABA GİBİ HİSSETTİK'

Antrenör ve oyuncu arasındaki doğru iletişimin önemine vurgu yapan yıldız oyuncu, “Bunlar oyuncunun aklının temiz olması ve antrenman yapmaya devam etmesi açısından çok değerli. İletişim, çok önemli. Konunun özeti, oyuncuların arasındaki iletişim koçla, oyuncunun iletişimi neden oynayıp neden oynamadığınızı bildiğiniz takdirde, çalışmaya devam edersiniz ve doğru zamanı beklersiniz. Çünkü doğru zamanı geleceğini koçunuz size söylüyor ya da gelmeyeceğini söylüyor. Başka yollara bakarsınız ama önemli olan iletişim, yeni koçumuzun iletişimi müthiş. 10 gün içinde bile çok iyiydi, turnuvada aynı şekilde hepimizle konuştu, çok iyiydi. Diğer oyuncularla da bu arada çok babacan birisi kendisi böyle tipini falan ben çok sevdim. Çok böyle yakın hissediyoruz. Çok baba gibi hissettik, diğer takım olan oyuncularla sürekli iletişim halindeydi. Bence bu da bir koçu bir insanı değerli, kaliteli kılıyor. O yüzden inşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Fenerbahçe'de çok heyecanlıyım, onunla tekrardan çalışacağım için" ifadelerini kullandı.

'ÇOK EĞLENCELİ BİRİYİM'

Sporcu kimliği dışındaki 'Tilbe'yi anlatırken, “Belki oyunculuk yapabilirdim böyle taklit yeteneğim falan var ama spor açısından yine basketbol şeklinde konuşan yıldız basketbolcu, “Özellikle bu kamp sürecinde çok fazla böyle Türkçe rap dinliyoruz kızlarla. Benfero'nun 'motivasyon' şarkısı ve 'bitmiyor' şarkısını çok fazla dinledik. Orada bir sözü var, 'Hem sert hem funny' diye. Hem sert görünüyor ama komik. Tam olarak beni tarif ediyor, şarkının bir kısmı. Beni arkadaşlarım da hep böyle tanımlardı. Saha içinde ya da dışarıdan çok sert görünüyorsun çünkü benim duvarlarım var, insanlara karşı. Çok fazla kırılmamak için önce insanları analiz ederim, süzerim. Kimi zaman bu birazcık yanlış bir görüntü veriyor olabilir.

Ama çok fazla belki yarı yolda bırakan insan olduğu için artık süzmeye başlıyorum. İnsanları analiz etmeye çalışıyorum. Daha sonrasında komik ve aslında çok çocuk gibi olan tarafımı göstermeye başlıyorum. Bu birazcık zaman alıyor. Bu zamanı veren ve sabreden insanlar zaten sonunda benim pozitif enerjimle ve güler yüzümle karşılaştığı için sabreden insanlar bunu hak ediyor. O yüzden hayatımda o insanlar var. Çok eğlenceli biriyim. Dışarıda çok komiğimdir. Komik videolar çekerim arkadaşlarıma yollarım. Kafamda binlerce caps, binlerce komik şeyler… Duruma yönelik hani bir şey yaşarız. 'Aa' derim 'şu filmde şöyle bir şey olmuştu. Bir tane dizide böyle bir sahne vardı.' Çünkü çok fazla izlerim Gibi dizisini, Prens'i, oradaki bütün replikler aklımdadır. Hani kendim de çok fazla espri yaparım. Gergin bir ortamı böyle neşelendirmeye falan çalışırım. O yüzden çok sert görünüyorum ama aslında çok yumuşak kalpli ve eğlenceli bir insanım" dedi.

'SAHADA KENDİMİ İZLEMEK İSTEMİYORUM'

Eğlenceli olmasının dışarıdan pek görünmediğini dile getiren Tilbe, “Özellikle sahada kendimi izlemek istemiyorum. Çok agresif görünüyorum. Çok böyle suratım mahkeme duvarı gibi çünkü başka bir dünyada oluyorum. Ben dediğim gibi hep mücadele ederek geldiğim için başka şeyler düşünmem lazım. O diğer eğlenceli tarafı ya da dikkatimi dağıtacak şeyleri kapatmam, sadece basketbola odaklanmam lazım çünkü beni etkiliyor diğer şeyler. Biraz duygusal bir insanım, o yüzden saha içinde sadece görenler. Dışarıda böyle bir eğlenceli anında ya da farklı bir şekilde tanıyınca 'sen başka birisin hani sahada böyle görünmüyorsun' diyorlar. Dediğim gibi sabredince, birazcık analiz yapınca aslında ne kadar eğlenceli ve sakin bir insan olduğumu insanlar fark ediyor sonradan" ifadelerini kullandı.