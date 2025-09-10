TFF'nin kararı amatörlere yaradı

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig'de statüyü bu sezon değiştirirken transfer yasağı bulunan kulüpler yasağı amatör lisanslarla delmeye başladı.

3'üncü Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüplere kadrolarında 25 yaş ve üzeri yalnız 5 futbolcu bulundurma hakkı tanınırken, A takımda 25 profesyonel ve amatör lisanslı oyuncu hakkı verildi.

Amatör oyuncu sayısı için belirli bir sınırlama getirilmezken, daha önce eski futbolcularına kesinleşmiş borçları yüzünden TFF'den ceza alan kulüpler amatör transferlere yöneldi.

ROTA AMATÖRE DÖNDÜ

Profesyonel futbolcu transferi yasağı bulunan Nazillispor, Eskişehirspor, Afyonspor gibi kulüpler transfer döneminde anlaştıkları profesyonel ve genç oyuncuları amatöre döndürdü.

Bu kulüplerde oyuncular amatör lisanslarla forma giymeye başladı.

Eskişehirspor ve Nazillispor'un kadrosunda 6, Afyonspor'un ise yalnız 4 eski profesyonel futbolcu bulunuyor.

Kadrodaki diğer isimler amatör lisansla forma giyiyor.

FIFA'dan amatörleri de kapsayan transfer yasağı alan Altay gibi profesyonel kulüpler ise düzenlemeden faydalanamadı.

Daha önce transfer yasakları yüzünden altyapı oyuncularıyla mücadele eden, bazıları küme düşme acısı yaşayan kulüpler yeni statüyle altın buldu.