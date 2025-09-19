TFF'de Fırat Aydınus bilmecesi: Resmi belgeleri paylaştı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında bir çok iddia dolaşırken bir açıklama da Fırat Aydınus’tan geldi.

Aydınus sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildiğini duyurdu.

Ancak Fırat Aydınus’un TFF’de aktif olarak görev almaması nedeniyle PFDK’ye sevk edilmesi tartışma konusu oldu. Aydınus’un açıklamaları üzerine yorum yapan hukukçular, TFF’nin bu kararının hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Fırat Aydınus'un paylaşımı şu şekilde:

Ferhat Gündoğdu, Türk hakemliğini ne hale getirdiğinin farkında değil misin?

Türk futbolu senin açtığın yaralarla boğuşurken sen hâlâ küçük hesapların peşindesin. Neyin korkusu bu?

“Hakemliği çiftliğe çevirdin, istediğin gibi at koşturuyorsun. Bugün belki görmezden geliniyor ama yarın bu zihniyetin ektiği tohumların nasıl bir felaket doğuracağını herkes görecek. Çerkez atasözü der ki: “Öküz saraya girerse kral olmaz, ancak saray ahıra döner.” şeklinde attığım twiti üzerine alınmış.

İncinmiş zat…

Benim yazdığım yukarıdaki bu twitim nedeniyle TFF Genel Kurul Delegesi ve eski Süper Lig hakemi olarak “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’na hakaret” gerekçesiyle disipline sevk edildiğimi öğrenmiş bulunuyorum. Açıkçası, epey güldüm… Çünkü bunca zaman kimler kimler tarafından ne hakaretlere maruz kaldın da o kişiler karşısında lal oldun bazı sebeplerden dolayı.

Ama merak ediyorum: Bu yazının neresini hangi nedenle üstüne aldın? Hangi cümlesini, hangi kelimesini kendinle bağdaştırdın? Açıkça paylaşırsan, kamuoyu da öğrenmiş olur.

Senin bu küçük akıl oyunlarını hangi amaçla yaptığın belli. Korkma. Benim derdim senin koltuğun değil, senin korkularınla beslendiğin düzen.

Sözüm ona disiplin cezasıyla geleceğe dair ihtimallere önlem almak, engel olmak…

Ne o, bu kadar mı korkuyorsun? Merak etme, öyle bir düşünceye sahip değilim. Ama sen, potansiyel olabilecekler karşısında küçük hesapları bırak da, gerçeklerle ilişkinin büyük ölçüde azaldığını ve düşünce, duygu, davranış alanlarında ciddi bozulmalar yaşadığını fark et.

Son bir soru:

Eğer benim bu paylaşımım (bir düzensizliğe yönelik atasözü/bir deyim/bir eleştiri), disiplin sevki için neden olarak sunduğun; milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırıysa, yıllar önce senin hakkında yazılan ve kayıtlara geçen gerçekleri ve haberleri bu ahlaki ve sportif kültürün hangi ilkelerine sığdıracağız?

Dikkat çekici bir hususta gönderilen bu tebligatın tarihinin manidarlığı ;DÜN… Hakemlik dibe vurmuş kurumun sözüm ona başkanı neyin peşinde