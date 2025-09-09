TFF imzayı attı: Yeni yayıncı kuruluş belli oldu

TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Mecnun Otyakmaz, anlaşma neticesinde kulüpler için yeni gelir kalemi oluşacağını belirterek, "İlk kez 2. ve 3. lig maçları için ihale açıldı. İhaleyi ligimizin değerine inanan Bi Kanal kazandı. 2. ve 3. ligdeki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak, kulüplerimize yeni bir gelir kalemi oluşturacak. Taraftarlar da takımlarının her maçını izleme imkanı bulacak. Bu da mutluluk verici bir gelişme. Maç haftalarında 48 karşılaşma canlı yayınlanacak. 500'ü sahada olmak üzere 700 personel sahada yer alacak." diye konuştu.

Türk futbolunu daha güçlü hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Otyakmaz şunları kaydetti:

"Liglerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşma her iki tarafta hayırlı olsun. Kulüplerin güçlü olmasının yolu sağlam mali yapıdan geçiyor. Yerel ve ulusal rekabetin üst düzeye çıktığı günümüzde kulüplerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Yayın anlaşmaları kulüplerimizin güçlenmesini, yatırım yapabilmesini ve geleceğe dair planlarını sağlam temeller üzerine oturtmalarını sağlayacak en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Her kademeye yapacağımız yatırımların bizi hedefimize taşıyacağına, güçlü liglerden çıkacak yıldızların yarınlarımızı aydınlatacağını biliyoruz. Hedefimizi her ligimizin güçlü bir yapıya kavuşmasıdır. Bu işbirliği takımlarımızın elini rahatlatacaktır. Tüm bu çalışmalarımızın ortak amacı Türk futbolunu daha rekabetçi ve güçlü hale getirmektir. Kulüplerimize, sporcularımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde geleceğin başarı hikayelerini beraber yazacağımıza inanıyoruz."

KALYONCU: TÜRK FUTBOLCUNUN TÜM DÜNYADA GÖRÜLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu ise yayınlar neticesinde Türk futbolunun tüm dünyada görülebileceğini belirterek şunları aktardı: