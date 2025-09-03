TFF ertelenen maçların tarihini açıkladı

TFF ertelenen maçların tarihini açıkladı
Yayınlanma:
TFF, Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçların tarihlerini duyurdu.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlendi.

TARİHLER

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadeleleriyle 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Sezonun ilk haftasında oynanması gereken Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

İKİ MAÇIN TARİHİ DAHA SONRA BELİRLENECEK

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

