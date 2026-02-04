TFF Amedspor kararını açıkladı

Yayınlanma:
Süper Lig'de mücadele eden Amedspor Kadın Futbol Takımı'nın ertelenen Yüksekova maçı için TFF'den karar çıktı.

Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Amedspor hakkında TFF'den erteleme kararı geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili açıklama yaptı.
17 haftada 2 maçı oynanamayan Amedspor'un 1 karşılaşmasının yeni tarihi açıklandı. Diyarbakır temsilcisi 16. haftada sahasında saat 13.00'te Yüksekova Spor'u konuk edecekti. Ancak olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle mücadele ileri bir tarihe ertelenmişti.
TFF karşılaşmanın 22 Şubat 2026 Pazar günü Seyrantepe 1 No’lu Çim Saha’da, aynı saatte oynanacağını açıkladı.

ANKARA MAÇININ GÜNÜ BELLİ OLMADI

Ancak geçen hafta ertelenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor maçı ile ilgili karar henüz çıkmadı. 1 Şubat Pazar günü saat 12.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanması gereken maç da ertelenmişti. TFF önümüzdeki günlerde yeni maç tarihini duyuracak.

LİG'DE 7. SIRADALAR

Amedspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde orta sıralarda yer alıyor. Amed topladığı 27 puanla 7. sırada.​​​​​​​amedkadin.pngAmedspor özellikle iç sahada daha dirençli bir performans sergilerken, deplasmanlarda puan kayıpları dikkat çekiyor.
Diyarbakır temsilcisinin ertelenen maçlar nedeniyle fikstürde 2 maç eksiği bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

