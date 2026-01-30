TFF açıkladı: Beşiktaş şampiyon oldu

Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED) katkılarıyla düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. TFF resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF ve Türk Telekom'un yerli sosyal medya platformu Yaay sponsorluğunda ESA Espor Arena'da gerçekleştirilen Yaay eTürkiye Kupası finalinde Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Kazananlar finalinde Ener Keleş'in formasını giydiği Antalyaspor, Arda Kaygusuzlu Gençlerbirliği'ni 5-4 mağlup ederek büyük finale yükseldi.
Kaybedenler yarı finalinde Mert Atıntoplu Beşiktaş, İsmail Can Yerinde'nin formasını giydiği Fenerbahçe'yi 11-9 yenerek finale çıktı. Siyah-beyazlılar, finalde Gençlerbirliği'ni 16-4 mağlup ederek büyük finale yükselen ikinci ekip oldu.

ANTALYASPOR'U 15-7 YENDİ

Beşiktaş, büyük finalde Antalyaspor'u 15-7 mağlup etti. Kaybedenler finalinden gelen Beşiktaş'ın büyük finali kazanmasıyla kupanın sahibi Reset Bracket sistemiyle belirlendi. Siyah-beyazlılar, ilk eşleşmede 15-7 yendiği Antalyaspor'u Reset Bracket'ta 14-7 mağlup ederek kupaya uzandı.
Büyük finalde mücadele eden Beşiktaş ve Antalyaspor, nisan ayında düzenlenecek Türk Telekom eSüper Kupa'da yer almaya hak kazandı.

