TFF 7 Süper Lig ekibine kötü haberi verdi

Yayınlanma:
TFF, 7 Süper Lig ekibinin PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

7 KULÜBE KÖTÜ HABER

TFF'nin açıklamasına göre ligin 3. haftasındaki ihlaller nedeniyle 7 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

PFDK SEVKLERİ

Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye verildi.

Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, yeşil-siyahlı kulübün yöneticisi Metin Özkan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gitti.

Göztepe ve Zecorner Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat, Gaziantep FK talimatlara aykırı hareket, ikas Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

