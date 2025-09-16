TFF 2. Lig ekibi bahis şirketiyle anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adana 01 Futbol Kulübü, yeni sezona güçlü bir sponsorluk anlaşmasıyla girdi.

Akdeniz ekibi forma sponsorluğu için Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango’nun yasal bayisi Bi'Talih ile iş birliği yaptı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen sponsorluk törenine Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu, Genel Müdür Yardımcısı Sebati Altunyuva, Adana 01 FK Başkan Vekili Bora Dağlıoğlu ve Başkan Yardımcısı Okan Gökulu katıldı. Törende sıcak mesajlar verilirken, taraflar iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anlaşma sağlandı. İmzalar atıldı

Başkan Vekili Bora Dağlıoğlu, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

Şans oyunlarının ve Adana futbolunun yükselen değeri Bi'Talih ile güzel bir forma sponsorluk anlaşması yaptık.

Bu iş birliği, kulübümüzün hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım.

Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sponsorluk anlaşması hayırlı olsun” dedi.

DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Adana 01 FK, son yıllarda Bölgesel Amatör Lig’den 2. Lig’e uzanan yükselişiyle dikkat çekiyor.

Yeni sezonda teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde 1. Lig hedefiyle sahaya çıkacak olan ekip, sponsorluklarla kurumsal yapısını da güçlendiriyor.