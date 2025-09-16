TFF 2. Lig ekibi bahis şirketiyle anlaştı

TFF 2. Lig ekibi bahis şirketiyle anlaştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Adana 01 FK forma sponsorluğunda dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adana 01 Futbol Kulübü, yeni sezona güçlü bir sponsorluk anlaşmasıyla girdi.
Akdeniz ekibi forma sponsorluğu için Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango’nun yasal bayisi Bi'Talih ile iş birliği yaptı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen sponsorluk törenine Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu, Genel Müdür Yardımcısı Sebati Altunyuva, Adana 01 FK Başkan Vekili Bora Dağlıoğlu ve Başkan Yardımcısı Okan Gökulu katıldı. Törende sıcak mesajlar verilirken, taraflar iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

adana01.webp
Anlaşma sağlandı. İmzalar atıldı

Başkan Vekili Bora Dağlıoğlu, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

Şans oyunlarının ve Adana futbolunun yükselen değeri Bi'Talih ile güzel bir forma sponsorluk anlaşması yaptık.
Bu iş birliği, kulübümüzün hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım.

Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sponsorluk anlaşması hayırlı olsun” dedi.

DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Adana 01 FK, son yıllarda Bölgesel Amatör Lig’den 2. Lig’e uzanan yükselişiyle dikkat çekiyor.
Yeni sezonda teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde 1. Lig hedefiyle sahaya çıkacak olan ekip, sponsorluklarla kurumsal yapısını da güçlendiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Spor
Fenerbahçe'nin düştüğü tuzağı açıkladı: Bizi köşeye sıkıştırdı
Fenerbahçe'nin düştüğü tuzağı açıkladı: Bizi köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdular
Galatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdular
Uçtu uçtu Tuğba Danışmaz uçtu: Helal olsun sana
Uçtu uçtu Tuğba Danışmaz uçtu: Helal olsun sana