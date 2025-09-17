Tedesco'dan maç sonu sürpriz itiraf

Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Kazanmayı hak etmediklerini ifade eden İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra bütün her şey yok oldu. Kafamızı kaybettik. 1 tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmemeliyiz. Özgüvenle alakalı bir şey bu. Takım olarak önde olsanız özgüvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik”

“SAHA İÇİNDE O KAFAYI KAYBETMEMEK GEREKİYOR”

"Aslında kötü değil, riskli oynadık. Biz hep atak yapmak istiyoruz, düşüncemiz bu. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama bunu yaparken kontrolü kaybetmemek, top kaybında baskıyı iyi yapmak gerekiyor. Ne zaman orta yapmamız, şut atmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Rakip çok fazla kontratak imkanı buldu, bunları engellemeliydik. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor”

“TARAFTARLARIN HER ZAMAN ISLIKLAMA HAKKI VAR”

"Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Herkesi ıslıklayabilir. Onlar bilet alıp geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla onların da duygularını gösterme hakları var. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı istiyorsanız bu durumları kabul etmeniz, güçlü olmanız gerekir. Bu tarz durumlarda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onları anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
