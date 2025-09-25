Tedesco neden yenildiklerini açıkladı: Şiddetimiz iyiydi!

Yayınlanma:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildikleri maçla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildikleri maçı değerlendirirken iyi mücadele ettiklerini ileri sürdü.

Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı.

Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz.

İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler.

Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında 1-2 pozisyon da vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. forvet olarak oyuna soktuk.

Takımın odakla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istedi ama olmadı. Bunlar değiştirilemez şeyler değil. Video analizlerle göstermemiz gerekiyor çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Bir önceki oynadığımız maçta bunu söyleyebiliriz ama bu maçta konsantrasyon eksiği yoktu."

