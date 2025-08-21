THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki imza törenine, THF Başkanı Mesut Çebi ve ARD Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş katıldı.

Sözleşme doğrultusunda lig, 2025-26 sezonunda "ARDVENTURE Hentbol Erkekler Süper Ligi" ismiyle oynanacak.

THF Başkanı Çebi, federasyonun 50. senesini "dijital dönüşüm yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak "Türk hentbolu için çok anlamlı ve özel bir gün. Çünkü tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık. Spordaki dijital yatırımların, sporcu ve antrenörlerin gelişimiyle ve bilgi paylaşımının hızıyla branşımıza sağlayacağı faydaların bilincindeyiz. Bu yolda da bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz. ARD Grup Holding olarak kendileri, ülkemizin güzide dijital yatırımcılarından bir tanesi. Erkekler Süper Ligi'ne isim sponsoru olarak bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Federasyonun yeni internet sitesi, dijital maç raporu, canlı skor ve istatistikler, THF mobil uygulaması, THF E-Portal ve bilgi yönetim sistemine ilişkin bilgi veren Çebi, başkan seçildikten bu yana geçen 11 ayda yaptıkları ve projeleri hakkında şunları söyledi:

Bu 11 ayda hem nakdi hem gayri nakdi sponsorluklarımızı 2 katına çıkardık.

Nakdi sponsorluklarımız zaten bir 10 katına falan çıkmış durumda. Önümüzdeki sene 50. yıl belgesel filmi hazırlıyoruz.

Bununla beraber (2026'da) Türkiye Kupası'nın da ismini '50. Yıl Federasyon Kupası' olarak değiştireceğiz.

Camianın çok merak ettiği yeni tesis konusunda bazı yasal prosedürlere takıldıklarını paylaşan Çebi, sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden başantrenör Serdar Seymen'in adını, yapmayı planladıkları tesise vermek istediklerini de belirtti.

ARD Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ödemiş ise "Burada bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ardventure, Türkiye'de ve yurt dışında teknoloji ve özellikle dijital çağda yatırım yapan bir kuruluş. Gerek spor, gerek sanat, gerek gençlerimize her türlü desteği sağlamak adına da çeşitli faaliyetler gösteriyor. Bu noktada sponsorluğun herkes için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarafların sözleşmeyi imzalamasının ardından Çebi, Ödemiş'e isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.