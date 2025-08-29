Süper Lig'den düşünce Arabistan'a gitti

Adana Demirspor’un dikkat çeken hücum oyuncularından Nabil Alioui, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 53 maça çıkan ve 9 gol kaydeden Alioui kararını verdi.

Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'da serbest kalan Fransız kanat oyuncusu Arabistan'ı tercih etti. Yıldız golcü Süper Lig’de geçirdiği iki sezonun ardından Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA

Alioui, bonservisini elinde bulundurarak ayrıldığı Adana Demirspor’dan yaklaşık iki ay sonra Damac ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından kısa sürede yeni kulübünde forma giymesi bekleniyor.

Adana Demirspor performansı:

Maç sayısı: 53

Gol: 9

Asist: 5

Fas asıllı Fransız futbolcu, Adana Demirspor formasıyla hem hızı hem de teknik kapasitesiyle beğeni toplamıştı.

Özellikle kanatlarda gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde yer edinen Alioui, Suudi Pro Ligi’nde kendini yeniden kanıtlamayı hedefliyor.