Süper Lig'den düşen Bodrum'da 12 Eylül kararı

Süper Lig'den düşen Bodrum'da 12 Eylül kararı
Yayınlanma:
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer "Önceliğim transfer değil" diyerek 12 Eylül'e kadar çok büyük değişiklik yaşanmayacağının sinyalini verdi.

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Pendikspor ve deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçına odaklandı. Taraftarı önünde ilk galibiyetini almayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer karşılaşma öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Topladıkları puanların kendileri adına yeterli olmadığını belirten Eşer, "İlk 2 maçta galibiyete yakın olan taraf bizdik. Sivasspor maçında beraberliğe üzüldük çünkü galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu maç geride kaldı ve biz analizlerimizi yaptık" dedi.

'SAKARYASPOR GÜÇLÜ BİR RAKİP'

Sakaryaspor karşılaşmasının çok keyifli olacağını belirten Eşer, "Sakaryaspor güçlü bir rakip. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdi. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımıza özlediğimiz galibiyeti tattıracağız. Transfer dönemi, 12 Eylül'de bitiyor. Her an her şey olabilir. Mevkisel olarak eksiklerimizi biliyoruz. Önceliğim transfer değil. Takım içinde aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen seneki kadroyu bozmadık ama bizle oynayan 7-8 oyuncumuz gitti. Adana Demirspor'dan sonra ligin en genç ikinci takımıyız" diye konuştu.

burhan-eser.jpg

Öte yandan satışa çıkan biletlerde kadın ve öğrenci taraftarlara yüzde 20 indirim yapılacağı duyuruldu. Bilet fiyatları VIP 3 bin, maraton bin, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir ise 975 TL olarak belirlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi