Süper Lig'de kaptanlığı bırakıp TFF 1. Lig takımına imzayı attı

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da ayrılık yaşandı.

Eyüpspor, takımın kaptanı Robin Yalçın'a teşekkür ederek yolları ayırdı.

''KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Her Şey İçin Teşekkürler Robin Yalçın!

Formamızı giydiği süre boyunca hem sahadaki performansı hem de kaptanlık sorumluluğuyla sergilediği liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan; Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi, profesyonelliği ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizde önemli pay sahibi olan kaptanımız Robin Yalçın’a her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

IĞDIR FK'YA İMZAYI ATTI

32 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'daki kaptanlığını bıraktı ve TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya imza attı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, Iğdır FK'nın başarısı için ter dökecek.