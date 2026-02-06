Süper Lig'de kaptanlığı bırakıp TFF 1. Lig takımına imzayı attı

Süper Lig'de kaptanlığı bırakıp TFF 1. Lig takımına imzayı attı
Yayınlanma:
Eyüpspor'un kaptanı Robin Yalçın, takımdan ayrıldı ve 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya imza attı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da ayrılık yaşandı.
Eyüpspor, takımın kaptanı Robin Yalçın'a teşekkür ederek yolları ayırdı.

''KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Her Şey İçin Teşekkürler Robin Yalçın!
Formamızı giydiği süre boyunca hem sahadaki performansı hem de kaptanlık sorumluluğuyla sergilediği liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan; Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi, profesyonelliği ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizde önemli pay sahibi olan kaptanımız Robin Yalçın’a her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

IĞDIR FK'YA İMZAYI ATTI

32 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'daki kaptanlığını bıraktı ve TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya imza attı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, Iğdır FK'nın başarısı için ter dökecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Spor
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz ayrılık
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz ayrılık
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu