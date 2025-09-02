Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri belli oldu.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 4. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

Galatasaray ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ve Samsunspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

1. LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 11 kulübü farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Eminevim Ümraniyespor saha olayları, Arca Çorum FK çirkin ve kötü tezahürat, Amed Sportif Faaliyetler ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle kurula sevk edildi.

Ligde SMS Grup Sarıyer ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekip çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Erzurumspor FK ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna giderken SMS Grup Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız hakaret sebebiyle tedbirli, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, İmaj Altyapı Vanspor Başkanı Erol Temel'i talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket, kulübün idarecisi Gökhan Hanoğlu'nu talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi sebebiyle tedbirli, kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenörü Ege Parlak'ı ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk etti.

Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile usulsüz seyirci alınması, kulüp idarecisi İsmail Yıldız ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Alagöz Holding Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Atko Grup Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar da talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

Ayrıca Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü çirkin ve kötü tezahürat, kulüp görevlisi Yusuf Güçlü ise hakaret sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti