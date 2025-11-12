Süper Kupa’da dev yenilik! 4 takımlı format geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025 için takvim ve stat programını açıkladı. Bu yıl ilk kez 4 takımlı formatla düzenlenecek organizasyon, yarı final ve final heyecanıyla futbolseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

TFF 47 futbolcu için talepte bulundu

Yarı finaller şu tarihlerde oynanacak:

5 Ocak 2026 Pazartesi – Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı – Yeni Adana Stadyumu

Büyük final ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maç saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

İŞTE 4 TAKIM:

TFF’nin daha önce açıkladığı eşleşmelere göre yarı finalde:

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynanacağı ise 21 Kasım 2025 Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılacak kura çekimi ile netleşecek.

TFF'DEN BAŞARI MESAJI

Federasyon, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileyerek, Süper Kupa’nın yeni formatının Türk futboluna heyecan katacağını vurguladı.