Süper Kupa tarihleri ve statları belli oldu: TFF açıkladı

Süper Kupa tarihleri ve statları belli oldu: TFF açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2025’in tarihlerini ve statlarını duyurdu. İlk kez 4 takımla oynanacak organizasyonda final Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.

Süper Kupa’da dev yenilik! 4 takımlı format geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025 için takvim ve stat programını açıkladı. Bu yıl ilk kez 4 takımlı formatla düzenlenecek organizasyon, yarı final ve final heyecanıyla futbolseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

Yarı finaller şu tarihlerde oynanacak:

5 Ocak 2026 Pazartesi – Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı – Yeni Adana Stadyumu

Büyük final ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maç saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

İŞTE 4 TAKIM:

TFF’nin daha önce açıkladığı eşleşmelere göre yarı finalde:

GalatasarayTrabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynanacağı ise 21 Kasım 2025 Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılacak kura çekimi ile netleşecek.

TFF'DEN BAŞARI MESAJI

Federasyon, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileyerek, Süper Kupa’nın yeni formatının Türk futboluna heyecan katacağını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

