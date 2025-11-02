Soyunma odasına mermi bıraktılar

2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelirken maç öncesi skandal bir olay yaşandı.

SOYUNMA ODASINDAN MERMİ ÇIKTI

Gündüz saatlerinde 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan rutin kontroller sırasında konuk ekip yetkilileri soyunma odasında sandalye üzerine bırakılmış mermi bıraktı.

“ÖNCEKİ MAÇTA ATILAN BİR MERMİ”

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri soruşturma açarken stat müdüründen ilginç bir savunma geldi. Merminin önceki maça ait olduğu belirten stat müdürü “Daha önceki maçta atılan bir mermi. Oraya koydum, arkadaşlar temizlememişler” dedi.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI’DAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Yeni Çarşı’dan yapılan açıklamada ise “Türk futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda bu şekilde görüntülere maruz kalmak ve işin sonucunda bu olayın vicdani kararını siz değerli kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KAZANAN ŞANLIURFASPOR

Yaşanan bu olaya rağmen mücadele normal saatinde başlarken Beyoğlu Yeni Çarşı, sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı.