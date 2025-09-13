Son dakikada 3 transfer

Son dakikada 3 transfer
Yayınlanma:
Altınordu son dakikada 3 transfer yaptı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer döneminin son anlarında kadrosuna 3 takviye daha yaptı. İzmir temsilcisi, geçen sezon 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan 35 yaşındaki eski forvet arkası Kerim Avcı'nın yanı sıra 3'üncü Lig takımı Etimesgutspor'dan sol kanat Berat Kalkan (22) ve bu sezon Karacabey Belediyespor'da 1 maça çıkan santrfor Serkan Dursun (24) ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertliler, 1'er yıllık imza atan 3 gurbetçi futbolcuyu aldığını henüz duyurmazken, transferler Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuştu.

Almanya doğumlu Kerim, 2014-15'in ikinci devresi ve 2017-18 sezonunda Altınordu formasıyla toplam 21 gol kaydetti. Kasımpaşa'da profesyonel olan Berat, önceki sezon Karşıyaka'da top koşturdu. Kocaelispor'a transfer olan Serdar Dursun'un kardeşi olan Serkan Dursun geçen sezon devre arasında Sakaryaspor'dan transfer olduğu Almanya Bölgesel Lig takımı Bremer SV'de 14 maçta 7 gol attı. Dış transferde daha önce Alper Emir Aksoy, Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız ile el sıkışan Altınordu toplam 7 takviye yapmış oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu
Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu