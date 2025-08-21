Solskjaer Lausanne maçına dakikalar kala kötü haberi verdi

Solskjaer Lausanne maçına dakikalar kala kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Lausanne maçına dakikalar kala sakatlık açıklaması geldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Lausanne'ye konuk oluyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''MERT GÜNOK VE SVENSSON SAKAT''

Maça dakikalar kala kötü haberi veren Solskjaer, "Mert Günok ve Jonas Svensson'un ikisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.

Norveçli teknik adamın diğer sözleri şu şekilde:

"Taraftarlara inancı iyi sonuçlar alarak ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu bir takım vardı, ona devam etmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da kupalar için savaşacak bir takım kurmak için çalışıyor."

"Orkun, Abraham ve Ndidi takımın kalp atışı olarak değerlendirilebilir benim için. Üç oyuncu da lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun üzerine takım inşa ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi