Solskjaer: Elektrikli bir atmosfer olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

'DEPLASMANDAKİ PERFORMANSIMIZDAN DOLAYI MUTLUYUM’

Lausanne ile oynanan ilk maçı değerlendiren Ole Gunnar Solskjaer, “Sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlıklar vardı, Jonas ve Mert. Farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. Bağlantı eksikliğinin sebebi olabilir belki... Hücumda iyi fırsatlar yakaladık. 2-3 gol atabilirdik. Top bizdeyken rakibi de domine ettik. Deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

‘RAKİBİMİZİ DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ’

Yarınki maçta rakip takım üzerinde baskı kurmayı hedeflediklerini belirten Norveçli teknik adam, “Geçen hafta Lozan tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Bizim de taraftarımız vardı çok fazla. Yarın da taraftarımız inanılmaz destek verecek. Elektrikli bir atmosfer olacak. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. 'Oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' der rakibimiz umarım. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Maçın başından itibaren rakibi domine etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

‘BİZİM İÇİN YENİ BİR BEŞİKTAŞ İNŞA EDİYORUZ’

Sözlerini "Benim burada bir ailem var. Bunu hissediyorum. 8 ay oldu. Gerçekten harika zaman geçiriyorum” diyerek sürdüren Solskjaer, “Sahada her zaman en iyi sonucu vermek zor olabiliyor. Bizim için yeni bir Beşiktaş inşa ediyoruz. Yeni bir çağ inşa ediyoruz. Başkanımızla beraber bu tutkuyu gösteriyoruz. Herkes övülmeyi, desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben, bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerek" şeklinde konuştu.

‘OYUNCU PROFİLLERİYLE DE ALAKALI SİSTEMİMİZ’

Takımının oyun sistemi ve bu sistemi içerisinde oyuncuların rolleriyle ilgili değerlendirmede bulunan teknik adam, "Biraz modifikasyonla, farklı bir şeyleri değiştirmekle alakalı. Buna bazen oyuncular karar veriyor. Oyuncuların profilinin kararı... Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Top sağdaysa, soldaysa, öndeyse, gerideyse sistem değişebilir. 3-4-2-1, 3-5-2 vs. diyebilirsiniz. Kariyerimde birçok formasyon çalıştım. Onlarla takım çıkardım sahada. 3'lü ve 4'lü fark etmez oyun anlamında. Oyuncularım güvenli şekilde oynayabilir sistemleri. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz, bunun üzerinden sistem seçiyoruz. Oyuncu profilleriyle de alakalı sistemimiz. Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa'yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik" dedi.

'RASHICA YARIN OYNAYAMAYCAK'

Milot Rashica ile ilgili, "Yüzde 99.9 yarın oynamayacak. Kas sakatlığı var. Milli aradan sonra dönecek" diyen Ole Gunnar Solskjaer transferlerle ilgili olarak da, “Transferleri ben bilmiyorum. Benim işim transferle ilgili konuşmak değil. Arroyo'nun oynayıp oynamayacağını yarın görürsünüz" şeklinde konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ TAKIMI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Yeni bir yapılanma içerisinde olduklarının altını çizen Solskjaer şöyle konuştu:

Başkanımız, scout departmanımız yeni oyuncular getirme konusunda tutku getiriyor. Kariyeri hem iyi hem devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Kendilerini geliştirip daha da iyi olacak, kazanacak oyuncular getirecek. Tammy 28 yaşında, Tiago 25 yaşında, Kartal ve Ege geri geldiler, çok gençler, Wilf 28 yaşında. Tecrübeleri de var. Kısa süreli oynasınlar, gitsinler diye getiriyoruz. Rıdvan, 3 yıl sonra Glasgow'dan geri döndü. İnşa ettiğimiz, istediğimiz takımı görmek için sabırsızlanıyorum. Zaman alıyor böyle şeyler. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Zaman ve sabır gerekiyor. Kaliteli oyuncular için sabır gerekiyor. Bekliyoruz ki doğru ve kaliteli oyuncuları getirelim.