Sivasspor sonunda başardı

Yayınlanma:
Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Sivasspor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon son olarak 26 Nisan'da sahasında ligin 33. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, sırasıyla bu kulvarda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu, Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı, Samsunspor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 yenildi.

Ligin 2. haftasında evinde Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ardından deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 ve Atko Grup Pendikspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

8 MAÇLIK HASRET SON BULDU

Kırmızı-beyazlılar, dün sahasında SMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

