Sivasspor kupaya tutunacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Sivasspor kupa mesaisine başladı.Sitemizi Haberler'de takip edin
TFF 1. Lig'de 5 haftada sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sivasspor'da hedef kupaya tutunmak.
Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ligde dün oynanan SMS Grup Sarıyer karşısında forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
SİVASSPOR YILDIZ SK MAÇI NE ZAMAN?
Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...