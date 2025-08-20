Selçuk İnan Fenerbahçe planını duyurdu

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Tabi az önce sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Fenerbahçe’nin kendi stadında onları mağlup etmek çok kolay değil. Yanılmıyorsam eğer kazanırsak tarihimizde bir ilk olacak. Bu belki de oyuncularımı ve beni ayrıca da motive edebilir. Dediğim gibi biz orada mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapıp puan ya da puanlar alacağız inşallah” dedi.

Kocaelispor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarına bugün Körfez Burunga Tesisleri’nde taraftara açık yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: YENİ TAKIM YARATMAK ÇOK ZOR BİR İŞ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Harcama limitlerimiz var, sıkıntılarımız var. Mevkisel eksikliklerimiz var bunu sizinle paylaştım. Bunların hepsinin bir araya gelmesi ve bundan sonra saha çalışmaları çok kolay olmuyor. İkisini bir arada yapamıyoruz maalesef. Yeni oyuncularımızı bekliyoruz. Gelecekler, gidecekler olacak dedim size. Bunların hepsi gerçekleştikten sonra bence tam yüzde 100 hazır hale geleceğiz. Transfer bir süreç, yeni takım yaratmak çok zor bir iş. Ben bütün kariyerimde hep bunlara denk geldim. Belki de ben öyle seçiyorum bilmiyorum ama en sevdiğim işte bu. Kendimi en çok güvendiğim alan da bu. İstediğim takımı mutlaka kuracağım, Allah’ın izniyle inanıyorum. Çok az bir zamanımız kaldı ama şu andaki durum bile beni ayrıca çok mutlu ediyor. Hep beraber bunun üstesinden kalkacağız, inanıyorum” dedi.

‘SAMET’E ÇOK TEKLİF VAR’

Harcama limitlerinden dolayı yolların ayrılması gündemde olan Samet Yalçın ile ilgili değerlendirmede bulunan Selçuk İnan, “O yönetimsel bir karar çünkü ben konuştum. Bütün oyuncularımın sahada olmasını istiyorum. Bildiğim kadarıyla teklifler var ve finansal açıdan şu anda sıkıntılı bir durumdayız. Yeni oyuncuları alabilmek için limit açmamız gerekiyor. Bu durumda yöneticilerimiz böyle bir karar aldı. Samet’e çok teklifler var çok arayan soran oluyor ama Samet şu an bizim için önemli bir oyuncu. Ben onun gitmesini istemediğimi başkanımızla paylaştım. Şu an için Samet bizimle” diye konuştu.

‘RİSKE GİREMEYEBİLİRİM’

Torino’dan transfer edilen Polonyalı orta saha Karol Linetty'in fiziksel durumuna ilişkin sorulan soruyu cevaplayan İnan, “Az önce de bir toplantı yaptım aslında bizimle beraber olmak istiyor. Bu beni çok mutlu etti. Arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum diyor. Evet çok güzel, ben de onu çok görmek istiyorum. Fakat fiziksel açıdan hazır değilse ve ileride bize bir sorun teşkil edecekse de o riske giremeyebilirim. Şu anki görüntü bizimle beraber olmak istiyor. Muhtemelen de öyle olacak çünkü en nihayetinde oyuncunun bu isteğine belki de olumlu cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.

‘FENERBAHÇE ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARDAN KURULU BİR CAMİA’

Fenerbahçe maçının büyük bir maç olduğunu ve motivasyonlarının yüksek olacaklarını belirten İnan, "Ben buraya geldiğim ilk günden beri söylediğim tek bir şey var; ‘Kocaelispor herkesi yenebilecek bir takım, bir camia’. Futbol böyle bir şey zaten. Oraya gideceğiz, maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Tabi az önce sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Fenerbahçe’nin kendi stadında onları mağlup etmek çok kolay değil. Yanılmıyorsam eğer kazanırsak tarihimizde bir ilk olacak. Bu belki de oyuncularımı ve beni ayrıca da motive edebilir. Dediğim gibi biz orada mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapıp puan ya da puanlar alacağız inşallah” dedi.

‘OZAN’I TAKIMIMDA TABİ Kİ GÖRMEK İSTERİM’

Transfer limitlerindeki yüzde 10 sapma gündemi ve Ozan Tufan transferi hakkında açıklama yapan İnan sözlerini söyle noktaladı:

Bu sapma olursa bizim için iyi bir haber olur. En azından rahatlarız. Bildiğiniz üzere Karol’un da lisansını çıkartmamız lazım. Belki stoper mevkisine de oyuncu almamızı kolaylaştıracak. İnşallah olur. Ozan çok önceden tanıdığım bir oyuncu. İyi bir oyuncu şu anda Trabzonspor’un futbolcusu. Belki onunla ilgili konuşmak çok doğru değil. Şartlar oluşursa Ozan’ı takımımda tabi ki görmek isterim ama önce oyuncu isteyecek tabi. Ondan sonra da anlaşma olursa takımda görmek isterim.