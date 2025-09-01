Sarıalioğlu Hacıosmanoğlu ile görüştü

Sarıalioğlu Hacıosmanoğlu ile görüştü
Yayınlanma:
1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Sarıalioğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor A.Ş. Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Sarıalioğlu, çalışmalarında başarılar dileyerek TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

