Samsunspor'dan Panathinaikos maçına 6 gün kala çağrı

Yayınlanma:
Samsunspor’dan Avrupa mesajı: Turu geçip tarih yazmak istiyoruz.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Panathinaikos’a 2-1 mağlup olan Samsunspor’da Başkan Vekili Veysel Bilen, mücadele sonrası yaptığı açıklamada hem takıma hem taraftara güven mesajı verdi.
Bireysel hatalarla gelen gollere rağmen, Samsun’da oynanacak rövanş için umutlar yüksek.

veyselbilen.jpg
Veysel Bilen taraftara seslendi

Bilen, Atina’daki karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Samsunspor’un Avrupa arenasında ülkeyi ve şehri en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. “Rakibimiz tecrübe olarak bizden üstün olabilir ama biz pes etmedik” diyen Bilen, bireysel hatalardan kaynaklanan gollerin kendilerine yakışmadığını belirtti.

“Samsun’da muhteşem taraftarımızın önünde turu geçmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenim tam.”

MAÇA 6 GÜN KALA TARAFTARA ÇAĞRI

28 Ağustos Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak rövanş için hazırlıklar sürerken, Başkan Vekili Bilen taraftara çağrıda bulundu:

Stadı dolduralım, 90 dakika boyunca takımımızın yanında olalım.
Bu turu geçerek UEFA Kupası’na katılmak istiyoruz.
Bu tarihi başarıyı hep birlikte kutlamayı diliyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

