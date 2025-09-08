Samsunspor'dan anlamlı hareket

Düzenlenen etkinlikte konuşan Samsunspor’un kaptanı Zeki Yavru, "Çocukların yüzünün tebessüm edeceği her türlü organizasyonda, Samsunspor için biz futbolcular ve yönetim olarak elimizden geldiğince bütün organizasyonlara el uzatmaya, katılmaya çalışıyoruz. Onları burada birazcık da olsun tebessüm ettirebildiysek, mutlu edebildiysek, bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.

Samsunspor Kulübü, 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' projesi kapsamında Atakum Bayındır İlkokulu’nda 1’inci sınıfa başlayan öğrencilere defter ve kalem hediye ederek etkinlik düzenledi. Program dahilinde Samsun’da 20 bin 1’inci sınıf öğrencisine Samsunspor desenli defter ve kalem dağıtımı yapılacak. Bayındır İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe, Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsunspor Kulübü yönetimi, takım kaptanı Zeki Yavru, futbolcular Soner Aydoğdu, Rick Van Drongelen ve Yunus Emre Çift’in yanı sıra Samsunspor Voleybol Takımı oyuncuları katıldı. Çocukların başarılarının tüm dünya için çok önemli olduğunu belirten Zeki Yavru, "Yeni eğitim-öğretim yılı, tüm ülkemize, milletimize, başta baş tacı öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Başarılı bir yıl olsun hepsi adına. Burada arkadaşlarımız, başkanımız Veysel Bilen, yönetici abilerimizle bu etkinlikte hep birlikteyiz. Çocukların mutluluğu bizler için çok önemli. Bütün dünyadaki çocukların mutluluğu bizim için önemli" diye konuştu.

‘BAŞTA FİLİSTİN VE GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR OLMAK ÜZERE KÜÇÜKLERİMİZİ ASLA UNUTMUYORUZ’

Kırmızı-beyazlıların takım kaptanı Zeki Yavru, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, "Başta Filistin ve Gazze'deki çocuklar olmak üzere küçüklerimizi asla unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz mutluysa, onların mutluluğu da bizim için çok önemli. Allah’tan tek isteğimiz, dileğimiz onların da bir an önce mutluluğa kavuşması. Sonrasında da biz de kendi şehrimizde, ülkemizde çocukların mutluluğunu çok önemsiyoruz. Çocukların yüzünün tebessüm edeceği her türlü organizasyonda, Samsunspor için biz futbolcular ve yönetim olarak elimizden geldiğince bütün organizasyonlara el uzatmaya, katılmaya çalışıyoruz. Onları burada birazcık da olsun tebessüm ettirebildiysek, mutlu edebildiysek, bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz. Tarif edilemez bir mutluluk. O yüzden elimizden geldiğince, dediğim gibi, biz onları mutlu etmek için bugün buradaydık. Mutlu oldularsa, bu bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

‘20 BİN ÇOCUĞUMUZA SAMSUNSPOR AİDİYET DUYGUSUNU AŞILIYORUZ’

Etkinlikte konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Eğitim ve öğretim yılının bütün çocuklarımıza, eğitmenlerimize, hocalarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yarınımızın geleceği olan çocuklarımızı, gençlerimizi inşallah yarınlara hazırlamış oluruz. Samsunspor Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirmede, hem geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz hem de bu yıl ilkokula başlayacak yaklaşık 20 bin çocuğumuza Samsunspor aidiyet duygusunu aşılamak ve belki de okul yaşamlarında ilk aldıkları armağanın Samsunspor defteri ve kalemi olmasını tercih ettik.

Öyle zannediyorum ki bu kampanyamız çok ses getirdi. İnşallah gelecek yıllarda artırarak, sayısını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda emeği geçen yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ve en başta da bu işin sponsorluğunu üstlenen Tuncay Bulut kardeşime ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarıma hem şahsım hem de kulübüm adına şükranlarımı iletiyorum. Bu iş birliği için hem Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzün ekip çalışanlarına hem de Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Ümit ediyorum ki çocuklarımız, aldıkları bu armağanla 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' mottomuza uygun olarak anılarının arasında güzel bir hikâye sahibi olurlar” dedi.

Etkinlikte ayrıca, yakın zamanda doğum günü olan Zeki Yavru'nun doğum günü de öğrenciler tarafından kutlandı.