Samsunspor'da Fenerbahçe maçında 6 eksik

Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçıHalil Umut Meler, yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyet alan Samsunspor'un 12 puanı bulunuyor.

REİS'İN CANINI SIKAN SAKATLIKLAR

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor: 12 Fenerbahçe: 35

Teknik direktör Thomas Reis'in bu maça nasıl bir 11 çıkaracağı merakla bekleniyor.

Samsunspor, bugünkü antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımına taktik çalıştırdı.