Samsunspor'da Fenerbahçe maçında 6 eksik

Samsunspor'da Fenerbahçe maçında 6 eksik
Yayınlanma:
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı takımda 6 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçıHalil Umut Meler, yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyet alan Samsunspor'un 12 puanı bulunuyor.

REİS'İN CANINI SIKAN SAKATLIKLAR

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor: 12 Fenerbahçe: 35Samsunspor: 12 Fenerbahçe: 35

Teknik direktör Thomas Reis'in bu maça nasıl bir 11 çıkaracağı merakla bekleniyor.

Samsunspor, bugünkü antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımına taktik çalıştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı