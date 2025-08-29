Samsunspor zor kura çekti: İşte rakipler

2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos’a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimiyle kırmızı-beyazlı ekibin lig aşamasındaki rakipleri netleşti.

Samsunspor’un rakipleri:

Dinamo Kiev

Legia Varşova

AEK Atina

Mainz

Hamrun Spartans

Breidablik

Maç programı: (Ev / Deplasman)

Ev Sahibi Olduğu Maçlar: Dinamo Kiev, AEK, Hamrun Spartans

Deplasman Maçları: Legia Varşova, Mainz, Breidablik

Samsunspor, bu zorlu grupta hem deneyimli Avrupa takımlarıyla hem de sürpriz çıkış yapabilecek ekiplerle mücadele edecek. Özellikle Mainz ve Dinamo Kiev gibi güçlü rakipler karşısında alınacak sonuçlar, grubun kaderini belirleyecek.

UEFA tarafından maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak. Samsunspor taraftarları, Avrupa heyecanını dolu tribünlerle yaşamak için geri sayıma başladı.