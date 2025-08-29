Samsunspor zor kura çekti: İşte rakipler

Samsunspor zor kura çekti: İşte rakipler
Yayınlanma:
Samsunspor'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu: Zorlu grup büyük heyecan.

2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos’a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimiyle kırmızı-beyazlı ekibin lig aşamasındaki rakipleri netleşti.

Samsunspor’un rakipleri:

Dinamo Kiev
Legia Varşova
AEK Atina
Mainz
Hamrun Spartans
Breidablik

Maç programı: (Ev / Deplasman)

Ev Sahibi Olduğu Maçlar: Dinamo Kiev, AEK, Hamrun Spartans

Deplasman Maçları: Legia Varşova, Mainz, Breidablik

Samsunspor, bu zorlu grupta hem deneyimli Avrupa takımlarıyla hem de sürpriz çıkış yapabilecek ekiplerle mücadele edecek. Özellikle Mainz ve Dinamo Kiev gibi güçlü rakipler karşısında alınacak sonuçlar, grubun kaderini belirleyecek.

UEFA tarafından maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak. Samsunspor taraftarları, Avrupa heyecanını dolu tribünlerle yaşamak için geri sayıma başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi
Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı