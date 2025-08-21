Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcilerimizden Samsunspor, Panathinaikos deplasmanına çıktı.
SAMSUNSPOR 2-1 MAĞLUP OLDU
Temsilcimiz, mücadeleyi 2-1 kaybetti ve tur şansını rövanşa bıraktı.
Panathinaikos'un galibiyet gollerini 66. dakikada Kiriakopoulos ve 74. dakikada Palmer-Brown kaydetti.
Samsunspor'un tek golünü ise 51. dakikada Tomasson attı.
TUR ŞANSI SAMSUN'A KALDI
Bu sonuçla Samsunspor, tur şansını rövanş maçına bıraktı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak maç, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.
21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.
42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA