Samsun'da başladı: 3 gün sürecek

Samsun'da başladı: 3 gün sürecek
Yayınlanma:
Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı konuşmada, "İstiklal Madalyalı" şehir Samsun'da gelecek yıllarda çok daha geniş ve kapsamlı organizasyonlar yapacaklarını söyledi.

Karadeniz'in misafirperverliğini göstermeye devam ettiğini belirten Huysuz, "Katılımlarından dolayı bütün sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, teknik kurulumuza ve çok kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız bir turnuva diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Samsun'un uluslararası organizasyonlara imza atacağını ifade ederek katılımcılar ve emeği geçenlere başarı diledi.

Konuşmaların ardından bayrak geçiş töreni yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, Samsun Judo İl Temsilcisi Serkan Süer ile iş insanlarına plaket takdim etti.

Seremoni öncesinde başlayan turnuvada, 55, 52 ve 50 kilogramda derece yapan sporculara ödülleri verildi.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, 25 Ağustos'ta kadar sürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama