Şampiyonlar 5'er milyon dolar kazanacak

Rekor para ödülünün dağıtılacağı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık yarın başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan ABD Açık, bu yıl 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 145. kez organize edilecek.

İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.

2025 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 90 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (75 milyon dolar) geliştirdi.

Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 3,6 milyondan 5 milyon dolara yükseldi.

Sinner bu yılki 3. grand slam zaferinin peşinde

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, bu yılki 3. grand slam şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Avustralya Açık ve Wimbledon'da zafere ulaşan, Fransa Açık finalinde ise dramatik şekilde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybeden Sinner, son şampiyon olarak katılacağı ABD Açık'ta ünvan korumayı hedefliyor.

Sinner ile arasındaki rekabet son yıllara damga vuran dünya 2 numarası Alcaraz ise sezonun ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor. Cincinnati Masters finalinde rakibinin maçtan çekilmesiyle kupaya uzanan İspanyol raket, ABD Açık'a moralli şekilde gelecek.

Dördü ABD Açık'ta olmak üzere (2011, 2015, 2018, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Djokovic, ABD Açık'ta şampiyon olması halinde söz konusu rekoru paylaştığı Avustralyalı Margaret Court'u geride bırakacak.

Kadınlarda sonucu tahmin etmek zor

Tek kadınlarda ABD Açık'taki son 10 turnuvanın 9'unu farklı isimler kazandı.

Dünya sıralamasının ilk 3 basamağındaki ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka (1), Wimbledon şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek (2) ve Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), turnuvanın en büyük favorileri olarak göze çarpıyor.

Klasmanın ilk 10 sırasındaki diğer tenisçiler ABD'li Jessica Pegula (4), Rus Mirra Andreeva (5), Avustralya Açık şampiyonu ABD'li Madison Keys (6), Çinli Qinwen Zheng (7), İtalyan Jasmine Paolini (8), ABD'li Amanda Anisimova (9) ve Kazak Elena Rybakina'nın (10) da şampiyonluk şanslarını göz ardı etmemek gerekiyor.

Zeynep Sönmez ilk kez ABD Açık ana tablosunda

Kadınlar dünya sıralamasının 79. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda mücadele edecek.

Milli tenisçi, turnuvanın ilk turunda elemelerden gelen ve klasmanda 108. sırada yer alan ABD'li Katie Volynets ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta ilk tur, Wimbledon'da ise üçüncü tur oynadı.

Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti

Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.

ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ta inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.

Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.

Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan "Şahin gözü" adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.

ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kullanılan ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'ten alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Dünyanın en yüksek kapasiteli kortu Arthur Ashe'in çatı sistemi 6,5 dakikada kapatılabiliyor.

ABD Açık'ın "en"leri​​​​​​​

Geçen yıl tek erkeklerde Jannik Sinner, tek kadınlarda ise Aryna Sabalenka'nın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

*Robert Wrenn (ABD), John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya), Novak Djokovic (Sırbistan) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6