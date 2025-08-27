Şampiyon takımın başkanı istifa etti: 6 yıl sonra açıkladı

Yayınlanma:
Zonguldak temsilcisi Musluspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Suat Recepkethüda 2019 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayurıldı.

Zonguldak amatör futbolunun yükselen değeri Musluspor’da önemli bir gelişme dikkat çekti.
2019 yılından bu yana kulüp başkanlığı görevini sürdüren Suat Recepkethüda, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yönetim kurulu ise istifayı oy birliğiyle kabul etti.

ŞAMPİYON YAPTI

Musluspor, 2024-2025 sezonunda Zonguldak 2. Amatör Küme’yi şampiyon tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye yükselme hakkı kazanmıştı.
Bu başarı, Recepkethüda’nın başkanlık döneminin en parlak anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Kulüp, son yıllarda altyapı çalışmaları ve yerel destekle adım adım büyüyerek bölgesel futbolun dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi.

6 YIL SONRA BIRAKTI

İstifasının ardından bir açıklama yapan Suat Recepkethüda, şu ifadeleri kullandı:

2019 yılında devraldığım Muslu 1979 Spor Kulübü başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım.
Özellikle bu sezon kazandığımız şampiyonlukta emeği olan tüm yönetici arkadaşlarıma, tribünde bizi yalnız bırakmayan genç yaşlı tüm taraftarlarımıza, başarıda başrol oynayan futbolcu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Recepkethüda’nın ani ayrılığı sonrası Musluspor’da yeni başkanın kim olacağı merak konusu.
Kulüp yönetiminin kısa süre içinde olağanüstü toplantı yaparak yeni yapılanma sürecine girmesi bekleniyor.
Taraftarlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla eski başkana teşekkür edettiler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

