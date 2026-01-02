Şamil Tayyar'dan bomba Sadettin Saran iddiası

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili bomba iddialarda bulundu.

Tayyar, uyuşturusu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran'ın aldığı olağanüstü kongre kararını değerlendirdi.

Sadettin Saran, "Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz" demişti.

"ŞAMPİYON OLURSA HİÇBİR GÜÇ İÇERİ ATAMAZ"

Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında Sadettin Saran'la ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe ligde şampiyon olursa Sadettin Saran aday olur ve kazanır. Bu durumda da Türkiye'de hiçbir güç onu içeri atamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ama kimse seçim öncesi 25 milyonu karşısına almak istemez.”