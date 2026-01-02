Şamil Tayyar'dan bomba Sadettin Saran iddiası

Şamil Tayyar'dan bomba Sadettin Saran iddiası
Yayınlanma:
AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili bomba iddialarda bulundu.

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili bomba iddialarda bulundu.
Tayyar, uyuşturusu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran'ın aldığı olağanüstü kongre kararını değerlendirdi.
Sadettin Saran, "Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz" demişti.

"ŞAMPİYON OLURSA HİÇBİR GÜÇ İÇERİ ATAMAZ"

Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında Sadettin Saran'la ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Sadettin Saran: 'Önce şampiyonluk sonra genel kurul!' - Spor Haberleri
"Fenerbahçe ligde şampiyon olursa Sadettin Saran aday olur ve kazanır. Bu durumda da Türkiye'de hiçbir güç onu içeri atamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ama kimse seçim öncesi 25 milyonu karşısına almak istemez.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Spor
Arda Güler'e izin çıkmadı
Arda Güler'e izin çıkmadı
Rafa Silva için İstanbul'a geliyor: Niyeti belli oldu
Rafa Silva için İstanbul'a geliyor: Niyeti belli oldu
Bir yıldız kaydı: Müthiş koleksiyoncu "Çok güzeldi ama bitti" diyerek veda etti
Bir yıldız kaydı: Müthiş koleksiyoncu "Çok güzeldi ama bitti" diyerek veda etti