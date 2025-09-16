Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti

Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti
Yayınlanma:
Sadettin Saran, adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, kendisi lehine çekildiğini duyuran Hakan Bilal Kutlualp’e dair konuştu.

SADETTİN SARAN'DAN TEŞEKKÜR

Hakan Bilal Kutlualp’e teşekkürlerini ileten Sadettin Saran, çekilme karşılığı herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün başkan adaylarından Sayın Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik.

Sayın Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır.

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız.

Sayın Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir.

Geldiğimiz noktada, bugün sadece Sayın Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur.

Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Her şey Fenerbahçe için..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

