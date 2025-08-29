Rıdvan Dilmen teknik direktör adayını açıkladı

Rıdvan Dilmen teknik direktör adayını açıkladı
Yayınlanma:
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu ve adayları açıkladı.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör önerisi yaptı.

''FENERBAHÇE İÇİN GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR''

Dilmen açıklamasında, "Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta bu değişikliği bekliyordum. Beşiktaş'ın kararı sportifti, Fenerbahçe'nin kararı ise sportif anlamın dışında bir karar. Jose Mourinho'nun 8-9 kez masaya oturulması gereken davranışları vardı. Özellikle son basın toplantısında sonra, "Yönetim maçın bitmesi bekliyor" demiştim.

Benfica maçının kaybedince de kaçınılmaz son oldu. Fenerbahçe için geç alınmış bir karar. Mourinho, başkanla istişare etmesi gereken konuları basın toplantısında tüm dünyaya duyurdu. Fenerbahçe'ye ne hocalar geldi geçti hiçbirinde böyle şeyler duymadık.

Mourinho'nun bir gün bile hatasını kabul ettiğini duymadık. Hoca, gönderilmek için herşeyi yaptı. Muhtemelen gönderildiği için de mutludur. Ben olsam Lizbon'daki açıklamalarının ardından Mourinho'yu gönderirdim." dedi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARINI AÇIKLADI

Teknik direktör adayları olarak İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ı gösteren Dilmen, "Fenerbahçe'sini düşünecek kişiler gerekiyor. O yüzden iki tane isim öne çıkıyor; İsmail Kartal ve Aykut Kocaman. Şu anda bu kulübü önce Fenerbahçe'yi düşünecek kişiye emanet etmek gerekiyor." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Spor
Ahmet Çakar Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Ahmet Çakar Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı
Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı