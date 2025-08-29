Rıdvan Dilmen teknik direktör adayını açıkladı

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör önerisi yaptı.

''FENERBAHÇE İÇİN GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR''

Dilmen açıklamasında, "Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta bu değişikliği bekliyordum. Beşiktaş'ın kararı sportifti, Fenerbahçe'nin kararı ise sportif anlamın dışında bir karar. Jose Mourinho'nun 8-9 kez masaya oturulması gereken davranışları vardı. Özellikle son basın toplantısında sonra, "Yönetim maçın bitmesi bekliyor" demiştim.

Benfica maçının kaybedince de kaçınılmaz son oldu. Fenerbahçe için geç alınmış bir karar. Mourinho, başkanla istişare etmesi gereken konuları basın toplantısında tüm dünyaya duyurdu. Fenerbahçe'ye ne hocalar geldi geçti hiçbirinde böyle şeyler duymadık.

Mourinho'nun bir gün bile hatasını kabul ettiğini duymadık. Hoca, gönderilmek için herşeyi yaptı. Muhtemelen gönderildiği için de mutludur. Ben olsam Lizbon'daki açıklamalarının ardından Mourinho'yu gönderirdim." dedi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARINI AÇIKLADI

Teknik direktör adayları olarak İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ı gösteren Dilmen, "Fenerbahçe'sini düşünecek kişiler gerekiyor. O yüzden iki tane isim öne çıkıyor; İsmail Kartal ve Aykut Kocaman. Şu anda bu kulübü önce Fenerbahçe'yi düşünecek kişiye emanet etmek gerekiyor." yorumunu yaptı.