Reis kötü haberi verdi ve yeni hedefini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bu sezon hedeflerinin geçen sezondan daha iyi bir performans göstermek olduğunu söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde peş peşe sahalarında oynayacakları Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarını değerlendirdi.

Hesap.com Antalyaspor'un zorlu bir rakip olduğuna işaret eden Reis, "Belki kendi sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma olarak kolay görülebilir. Bizim için her maç çok önemli ve çok değerli. Her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kendi evimizde ve taraftarlarımızın önünde 3 karşılaşma oynayacağız. Kesinlikle kolay olmayacaklar. Hesap.com Antalyaspor, güçlü bir rakip. Üç maçlık periyodun ilk maçı olacak. Son karşılaşmalarını kaybettiler, eminim bize karşı iyi sonuç almak için oynayacaklar. Biz ise en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz tüm maçlarımızı kazanmak ve alabildiğimiz tüm puanları toplamak." dedi.

Reis, futbolculardan Emre Kılınç'ın eli kırıldığı için ameliyat edildiğini belirterek, "Başarılı bir ameliyat oldu. Bizimle ne kadar süre olmayacağını bilmiyorum. Minimum 3 karşılaşmada yer alamayacak. Sonrasında kendini iyi hissederse çalışmalara katılacak. Yeni transferimiz Tanguy Coulibaly bizimle çalışmalara başladı. Antrenmanlarla oyun stilimizi ona aktarmaya çalışıyoruz. Hızlı bir oyuncu, top sürmekte başarılı. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz. Takımdan ayrılan Muja ve Dimata da ofansif oyunculardı, onların yerine böyle bir ismin katılması bizi memnun etti. Umarım gelecekte ondan en iyi şekilde faydalanırız." şeklinde konuştu.

"HER TOP İÇİN SAVAŞMAMIZ LAZIM"

Reis, geçen yıl sezonun ilk haftalarında gösterdikleri başarının üzerine çıkmak istediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz geçen yıl gösterdiğimiz performanstan daha iyi performans göstermek olacak. Geçen sezona mağlubiyetle başlamıştık, bu yıl ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Toplamda 7 puanımız var. Kendi evimizde 3 maç üst üste oynayacağız ve toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız bizim için fırsat. Çünkü sonrasında Konferans Ligi maçlarımız başlayacak. Bu 3 haftayı iyi değerlendirebilirsek ligin geri kalanına da olumlu yansıyacaktır. Geçen yılki performansımız beklentileri artırdı. Aynısını bu sezon da göstermek istiyoruz. Bunun için öz güvenli oynamamız, çok sayıda ikili mücadele kazanmamız ve her top için savaşmamız lazım. Maç maç giderek yüzde 100'ümüzü verirsek hedefimize ulaşırız."

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lubomir Satka'nın oynadığı Slovakya Milli Takımı'nın Almanya'yı 2-0 yenmesine esprili şekilde yaklaşan Reis, "Benim ülkemin takımını yendiler. Satka'ya söyledim, bundan sonra kulübede oturacak. Bu şakanın dışında Lubomir Satka'yı iyi performans göstererek görmek bizim adımıza çok faydalı. Kulübümüzün böyle bir oyuncuya sahip olduğu için gurur duyması lazım. Sonuç olarak Almanya karşısında çok iyi performans gösterdi. Daha önce oynamış olduğu maçlarda da çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.