Radoi: Galibiyeti hak ettik

Yayınlanma:
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'i 2-1 yenen Universitatea Craiova'da teknik direktör Mirel Radoi, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Radoi, "Çok iyi hazırlandık ve onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık ve sadece bizim seçtiğimiz bölgelerde daha çok topa sahip oldular. Stratejimiz buydu. Defansif bölgede sorunları olduğunu biliyorduk. Bire birleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in topa daha fazla sahip olmasına rağmen çok pozisyona giremediğinin altını çizen Mirel Radoi, "Ortalarını kolay karşıladık. Rövanşta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Çok tehlikeli olabilirler. Hala kendimizi favori görmüyorum. Bu maçta onlar iyi oynamadı çünkü biz çok iyi oynadık." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

