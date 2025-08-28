Osman Zeki Korkmaz kötü haberi verdi

Osman Zeki Korkmaz kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Sivasspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, ''Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak ve ikinci milli aradan sonra bambaşka bir konumda olacağız'' dedi.

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmana yeni transfer sol kanat oyuncusu Valon Ethemi de katıldı. Antrenman öncesi teknik direktör Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'SKORU VERDİKTEN SONRA DİSİPLİNDEN KOPTUK'

Ligde geride kalan haftada deplasmanda kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler maçında takımın skoru verdikten sonra disiplinden koptuğunu belirten Korkmaz, "Zor bir sezon başı olacak demiştik ve onu yaşıyoruz. Amed maçının ilk yarısını dengeli oynadık. Skoru verdikten sonra ikinci yarı oyun disiplininden kopan ve vazgeçmiş bir görüntü vardı. Bu bizlerin canını çok sıktı. Bu vazgeçilmiş görüntüyü kabul etmiyoruz ve buradaki sorumluluk bendedir teknik adam olarak. Bir daha asla Sivasspor vazgeçmiş bir görüntü veremez. Bunun analinizi yapacağız. Arkadaşlara suç bulmuyorum, buradaki sorumluluk bende. Milli arada 1-2 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak ve ikinci milli aradan sonra bambaşka bir konumda olacağız” dedi.

'FAYDALI OYUNCU BULMAYA ÇALIŞIYORUM'

Bazı futbolcuların fiziksel olarak hala hazır olmadığını vurgulayan Korkmaz, “Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular hazır olunca bu kadro ile devam edebiliriz ama kısıtlı bir kadro olur. Bu kısıtlı kadroyu genişletmek için çalışmalarımız var. Burasının Sivasspor olduğunu ben de biliyorum. Örneğin bir mesaj kampanyası yapıldı katılım beklenenin yüzde kaçı oldu? Bunları masaya yatırdık mı? Ayrılan oyunculara ne kadar para verildiği incelendi mi? Ben de savruk davranırsam gelecekte bir Sivasspor kalmayabilir.

En çok eleştiriyi ben alacağım sorun yok ama ne yaptığımı biliyorum. Şu an Sivasspor’u kurumsal olarak kurtarmanın peşindeyiz iş bu kadar kritik bir noktada. Bu kimseye şaka gelmesin. Ben küçük bütçeyle gece-gündüz çalışarak olabildiğince faydalı oyuncu bulmaya çalışıyorum. Elinizdeki bütçeyi kıstıkça yöneldiğiniz havuz karmaşıklaşıyor. Burada aynı yapılan hatayı ben mi devam ettireyim? Çok aceleci davranmayalım. Biz bütün bu handikapları görerek geldik. Bir gol yiyince hemen kırılganlaşıyoruz. Buna artık izin vermeyeceğiz. Bunu en kısa sürede sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

'ŞİMDİ CEFASINI CEKECEĞİZ'

Amed maçının ardından kendisine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Korkmaz, "Eleştiriler çok normal. 1'inci Lig tarihinde ben ilk defa 4 gol yedim. Taraftar eleştirmeden ben zaten kendi kendimi eleştirdim. Taraftar eleştirsin, basın da eleştirsin. Daha sonraki milli arada başka şeyler üzerine konuşacağız, buna emin olun. Biz Badji’yi sahada hazırlamaya çalışıyoruz. Biz en hazır ve en sert takımlarla başladık. Bunun cefasını çekeceğiz sonrasında hazır olunca da rahatlığını yaşayacağız, hazır olunca" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

