Osimhen'li Nijerya çaresiz kaldı En Nesyri Fas'ı finale taşıdı

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas, Nijerya'yı penaltılarla yenerek finale kaldı ve Senegal'in rakibi oldu. Nijerya'da Osimhen çaresiz kalırken, penaltıyı gole çeviren En Nesyri Fas'ı finale taşıdı.

Fas'ta düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) yarı finalinde Fas ile Nijerya karşılaştı.
Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz kapanınca penaltı atışlarına geçirildi.

OSIMHEN 118. DAKİKADA ÇIKTI

Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118. dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı.
Fas'ta ise Youssef En-Nesyri 103. dakikada oyuna girdi.

PENALTILARLA 4-2 FAS

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda finale adını yazdıran taraf oldu.
Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltılarını gole çevirirken Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılarını kaçırdı.
Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken Hamza Igamane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Son penaltıyı kullanıp gole çeviren Youssef En-Nesyri büyük sevinç yaşadı.
Fas ile Senegal arasındaki final maçı, 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak.

