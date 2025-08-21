Türk futbolunun geleceği adına umut veren adımlardan biri daha atıldı.

2012 doğumlu U-14 futbolcusu Yusuf Güzel, Ortaca Belediyespor’dan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un altyapısına transfer oldu.

Genç oyuncunun bu hamlesi Ortaca Belediyespor için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Ortaca Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapısında yetişen Yusuf Güzel, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve disiplinli yapısıyla öne çıkan genç futbolcu, Sivasspor’un altyapı scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Yusuf, 2025-2026 sezonunda Sivasspor U14 takımının formasını giyecek.

ORTACA VEDA ETTİ

Ortaca Belediyesi Spor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: